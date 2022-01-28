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Общество28 января 2022 10:12

Мужчина сутки находился в заснеженном лесу на Кубани

Он отправился домой пешком и заблудился
Светлана ОВДЕЙ
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Мужчину обнаружили в снежной яме Фото: "Кубань-СПАС"

Мужчину обнаружили в снежной яме Фото: "Кубань-СПАС"

Мужчина сутки провел в заснеженном лесу в Северском районе Кубани. На помощь потерявшемуся пришли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

31-летний мужчина находился в лесу между станицами Смоленской и Крепостной. Пытаясь добраться домой, он заблудился и не выходил на связь. На поиски пропавшего ночью отправились спасатели. Однако найти его не удалось. Поиски продолжились утром – почти через час после начала спасатели обнаружили мужчину в снежной яме.

- Его напоили горячим чаем, накормили, дали сухие вещи и вывели к дороге, где стояла бригада скорой. Мужчину удалось обнаружить вовремя, следующую ночь в лесу ему бы вряд ли удалось пережить, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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