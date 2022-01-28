На Кубани полицейские разыскивают стиральную машину

Расследование продолжается

В Курганинске местная жительница сообщила, что у нее украли стиральную машинку. Технику вынесли из дома, пока хозяйка была в отъезде.

- Неизвестные украли из ванной комнаты стиральную машину. Ее вытащили через окно. Ущерб хозяйка оценила в 20 тысяч рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», воры и стиральная машинка разыскиваются. У страж порядка уже есть подозрения, сейчас они проверяют ранее судимого местного жителя.