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28 января 2022 10:23

На Кубани полицейские разыскивают стиральную машину

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

В Курганинске местная жительница сообщила, что у нее украли стиральную машинку. Технику вынесли из дома, пока хозяйка была в отъезде.

- Неизвестные украли из ванной комнаты стиральную машину. Ее вытащили через окно. Ущерб хозяйка оценила в 20 тысяч рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», воры и стиральная машинка разыскиваются. У страж порядка уже есть подозрения, сейчас они проверяют ранее судимого местного жителя.

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