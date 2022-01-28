На курорте готовы дополнительно развернуть 330 коек для пациентов с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 275 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Сочи. Цифры озвучили на заседании городского оперативного штаба.

Подчеркивается, что ситуация с коронавирусной инфекцией на курорте остается напряженной. Всего в Сочи развернуто пять госпиталей, в которых насчитывается 750 коек. При необходимости на курорте готовы дополнительно развернуть 330 мест для пациентов с COVID-19.

Тем временем план по вакцинации выполнен на 80%. В городе граждан принимают 25 прививочных пунктов.

- Обсуждается открытие дополнительного пункта вакцинации в поликлинике РЖД в Центральном районе. Откроем также центр информационной поддержки для горожан и туристов, у которых есть признаки заболевания. Консультационную помощь по телефону будут оказывать врачи Центра медицинской профилактики, - отметил мэр Алексей Копайгородский.

На курорте продолжается контроль за соблюдением масочного режима. За последнюю неделю составлено 32 протокола.