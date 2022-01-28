Сочинец зарегистрировал у себя дома 108 мигрантов

Никто из иностранцев не проживал по месту прописки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи провели проверку миграционного учета. Оказалось, что местный житель зарегистрировал у себя в доме 108 мигрантов. Возбуждено уголовное дело.

- В ходе проверки выявлено, что мужчина фиктивно зарегистрировал в доме на переулке Виноградном 108 иностранных граждан, не предоставив им места для фактического проживания, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Расследование дела продолжается. Мужчина каждый месяц отмечается в отделе полиции.