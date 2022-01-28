Пребывающим в мобилизационном резерве Кубани увеличат денежные выплаты Фото: пресс-служба краевой администрации

Пребывающим в мобилизационном резерве Кубани увеличат выплаты. Вопрос обсудили на совещании по формированию резерва на территории региона.

Так, в 1-м квартале 2022 года выплаты возрастут с 12% до 24% оклада. Для рядового состава сумма поднимется с 2850 до 5700 рублей, сержантского – с 3337 до 6674 рублей, младшего офицерского – с 4241 до 8482 рублей, старшего офицерского – с 5492 до 10984 рублей.

В период 30-дневных военных сборов сумма увеличится для рядового - с 23 751 до 34 439 рублей, сержантского состава – с 27 808 до 40 322 рублей, младшего офицерского – с 35 338 до 51 240 рублей, старшего офицерского – с 45 766 до 66 361 рубля.

Напомним, мобилизационный резерв формируется по указу президента и постановлению правительства РФ. Для вступления пребывающим в запасе и имеющим военно-учетную специальность нужно обращаться в районные военкоматы по месту жительства.