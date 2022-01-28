Тепло вернется в дома новороссийцев в ближайшее время

В Новороссийске без отопления остались несколько многоэтажек. 2 школы и 3 детсада Фото из архива КП

Тепло вернется в дома жителей Новороссийска в ближайшее время. Накануне без отопления в городе осталось несколько многоэтажек, 2 школы и 3 детских сада. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- Резервуары котельных 7-го и 9-го микрорайонов уже наполнены и запущены. В ближайшее время тепло вернется в квартиры жителей города и социальные объекты, - сообщили в администрации города-героя.

Кроме того, проводятся сварочные работы на теплосети по улице Суворовской. Завершить ремонт планируют к 16:00.