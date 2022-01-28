До трех лет колонии за ложный донос грозит жителю Кореновского района

За ложное обвинение ему грозит три года колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Кореновского района будут судить за ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Установлено, что 34-летнйи мужчина поссорился со знакомым местным жителем. Желая отомстить, он сообщил в полицию об избиении с оружием и краже 75 тысяч рублей. При проверке оказалось, что мужчина оклеветал жителя.

- В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.