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Общество28 января 2022 12:04

До трех лет колонии за ложный донос грозит жителю Кореновского района

Материалы направили в суд
Светлана ОВДЕЙ
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За ложное обвинение ему грозит три года колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

За ложное обвинение ему грозит три года колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Кореновского района будут судить за ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Установлено, что 34-летнйи мужчина поссорился со знакомым местным жителем. Желая отомстить, он сообщил в полицию об избиении с оружием и краже 75 тысяч рублей. При проверке оказалось, что мужчина оклеветал жителя.

- В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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