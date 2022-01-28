На Кубани будут судить обвиняемых в мошенничестве с материнским капиталом

От сделок с мошенниками пострадали 18 женщин Фото из архива КП

На Кубани перед судом предстанут двое обвиняемых в мошенничестве. Мужчина и женщина проводили сделки, связанные с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, мужчина разместил объявление о якобы законном получении материнского капитала. Обратившимся женщинам он помогал оформить участки под заем. В то же время земля стоила в три раза меньше, чем сам материнский капитал. Позже женщины участвовали в сделке купли-продажи и обращались для заключения договора о займе.

- Мошенник готовил документы для подачи заявления о распоряжении средствами маткапитала в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ. После того как средства поступали на счета владелиц, он убеждал их передать деньги якобы на хранение до погашения займа. Получив их, мужчина переставал выходить на связь, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате жертвами мошенничества стали 18 женщин. Ущерб составил около восьми миллионов рублей.

Кроме того, обвиняемые обналичили сумму маткапитала. Ущерб государству составил около 420 тысяч рублей.

В настоящее время материалы переданы для рассмотрения в суд.