Парламентарии расширили возможности Туапсе как курортной зоны

О сути поправок рассказал председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус. Он отметил, что документ разработан на основании материалов, представленных в краевой парламент Общественной палатой региона.

Участники проведенных палатой публичных слушаний поддержали изменение, в соответствие с которым площадь лесопаркового зеленого пояса города Туапсе увеличивается более чем на 143 гектара.

Комментируя документ, руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко напомнил, что Туапсе в 2017 году стал одним из первых примеров создания лесопарковых зеленых поясов. Он также отметил, что сейчас появилась возможность значительно, почти вдвое, увеличить площадь существующего туапсинского зеленого пояса. Это очень важно для города, который одновременно является и транспортно-промышленным центром, и имеет развитую курортно-рекреационную сферу. Расширение лесопарковой территории – это один из возможных шагов по повышению привлекательности местной курортной зоны в глазах отдыхающих.