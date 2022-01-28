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Здоровье28 января 2022 13:03

31 случай заболевания штаммом COVID-19 «омикрон» выявлен на Кубани

Всего за неделю в регионе зарегистрировали 5588 случаев заражения коронавирусом
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани обнаружили 31 случай заболевания «омикроном» Фото из архива КП

На Кубани обнаружили 31 случай заболевания «омикроном» Фото из архива КП

31 случай заболевания штаммом COVID-19 «омикрон» выявлен на Кубани. Всего за неделю в регионе зарегистрировали 5588 пациентов в коронавирусной инфекцией. Об этом на еженедельном брифинге об эпидситуации сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Межевая.

- В течение недели на Кубани зарегистрировано 5588 случаев заболевания COVID-19. Это практически на 40% выше по сравнению с прошлой неделей, – отметила Татьяна Межевая.

Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 259 случаев заболевания измененными видами коронавируса.

Подчеркивается, что избежать осложнений инфекции помогает вакцинация.

- В ходе прививочной кампании удалось доказать эффективность вакцин против коронавируса. При соблюдении графика введения доз можно избежать тяжелого течения заболевания. Призываю всех жителей края вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и своих близких. На сегодня всего около 4% заболевших – вакцинированные граждане, - отметила врач-инфекционист краевой инфекционной больницы Елена Палиева.