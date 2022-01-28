Нелегальный игорный клуб закрыли в Краснодаре

Полицейские изъяли оборудование Фото: МВД Краснодара

Нелегальный игорный клуб обнаружили полицейские в Краснодаре. Работу заведения пресекли по улице Коммунаров. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

При проверке в зале находились администратор, кассир, охранник и 12 посетителей. Полицейские изъяли 12 жестких дисков, черновые записи и мобильные телефоны. Оборудование направили на экспертизу.

- Материалы зарегистрированы и будут переданы в следственные органы. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к организации нелегальной игорной деятельности. Всего в группировку, организовавшую работу клуба, входило более 15 человек, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодара.