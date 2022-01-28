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Общество28 января 2022 13:50

Николая Иванюшкина лишили звания «Почетный гражданин Анапы»

Ранее его обвиняли в превышении должностных полномочий
Светлана ОВДЕЙ
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Принято решение о лишении Николая Иванюшкина звания "Почетный гражданин Анапы" Фото из архива КП

Принято решение о лишении Николая Иванюшкина звания "Почетный гражданин Анапы" Фото из архива КП

Николая Иванюшкина лишили звания «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа». Ранее его обвиняли в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Анапский межрайонный прокурор направил письмо с предложением о лишении Николая Иванюшкина звания «Почетный гражданин Анапы», в том числе муниципальных наград.

- По результатам рассмотрения письма решением 26-й сессии Совета муниципального образования города Анапа от 27 января Николай Иванюшкин лишен звания «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Николай Иванюшкин занимал должность ЗСК и руководил всероссийским детским центром «Смена».

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