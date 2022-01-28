Пострадавшая от наводнения поликлиника в Джубге с 31 января начнет принимать пациентов

Прием пациентов начнут уже 31 января Фото: пресс-служба краевой администрации

Пострадавшую от наводнения поликлинику отремонтировали в Джубге. Учреждение начнет принимать пациентов уже 31 января. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В здании отремонтировали детское и взрослое отделения. Здесь обновили плитку на полу и стенах, электропроводку, установили новые окна и двери. Кроме того, отремонтированы потолки и стены, отопление, водоснабжение, свет.

В медучреждении в том числе восстановили регистратуру и картохранилище. А в отделении для взрослых пациентов оборудовали дневной стационар на 10 мест.

В поликлинику поставили новую мебель и аппараты ЭКГ, УЗИ, КТГ и диагностики зрения.

Напомним, здание поликлиники в поселке Джубга подтопило обильными дождями в июле прошлого года. Вода поднялась на 1,5 метра.