Жителей Краснодара просят не засорять канализацию Фото: krd.ru

Жителей Краснодара призывают не засорять канализацию. Это приводит к подтоплениям выходящими стоками, сообщает пресс-служба городской администрации.

Краснодарцев просят не сбрасывать строительный мусор, средства личной гигиены, тряпичные предметы.

- Работа канализации во многом зависит и от самих горожан, мы продолжаем сталкиваться с тем, что люди сами же засоряют сети, бросая туда мусор, от которого не помогают дробилки, решётки и другие приборы. Изделия набухают, в трубах образуются скрутки, аварийные работы приходится начинать заново, - отметил гендиректор водоканала Краснодара Дмитрий Павлюченко.

В прошлом году от горожан поступило более шести тысяч заявок на очистку сетей. 336 обращений поступило с начала 2022 года.