Компания МТС готовит приморские населенные пункты к новому туристическому сезону

Самыми первыми ускорение получили жители Новороссийского, Анапского, Геленджикского, Темрюкского районов (включая малые населенные пункты). Благовещенская, Большой Утриш, Сукко, Юровка, Тамань, Веселовка, Старотитаровская, Стрелка и десятки других поселков получили быстрый интернет благодаря работам, проведенным на 200 объектах связи.

4G стал в 2 раза быстрее, чем раньше, а также стал работать в местах, где его не было до сих пор.

В ближайших планах – населенные пункты в районе Большого Сочи, одного из важнейших туристических направлений. Там модернизация должна завершиться уже в будущем месяце.