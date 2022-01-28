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Общество28 января 2022 14:33

Компания МТС готовит приморские населенные пункты к новому туристическому сезону

В 40 прибрежных поселках Краснодарского края ускорился мобильный интернет
Василина КОПЫЛОВА
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Самыми первыми ускорение получили жители Новороссийского, Анапского, Геленджикского, Темрюкского районов (включая малые населенные пункты). Благовещенская, Большой Утриш, Сукко, Юровка, Тамань, Веселовка, Старотитаровская, Стрелка и десятки других поселков получили быстрый интернет благодаря работам, проведенным на 200 объектах связи.

4G стал в 2 раза быстрее, чем раньше, а также стал работать в местах, где его не было до сих пор.

В ближайших планах – населенные пункты в районе Большого Сочи, одного из важнейших туристических направлений. Там модернизация должна завершиться уже в будущем месяце.

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