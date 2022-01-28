Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство Фото из архива КП

Мужчину, стрелявшего в пожилого отца, задержали в Кореновске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый напал на родственника в одном из домов Кореновска, где проживал с ним. 51-летний мужчина повздорил с отцом, после чего 8 раз выстрелил в него из пневматического оружия. Пострадавший успел сообщить об этом дочери, которая вызвала полицию и скорую.

Пожилого мужчину госпитализировали. Его сын задержан по подозрению в покушении на убийство.

- Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.