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Общество28 января 2022 15:18

Автохамку, преградившую дорогу скорой помощи в Краснодаре, могут лишить прав

Женщина отказалась пропускать неотложку, которая приехала на вызов к пациенту
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре автохамка не пропустила скорую помощь

В Краснодаре автохамка не пропустила скорую помощь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре в Прикубанском микрорайоне произошел очередной конфликт с участием скорой помощи и гражданского авто. Врачи неотложки спешили на вызов к пациенту, но перед въездом во двор по улице Героев-Разведчиков дорогу медикам преградила женщина за рулем легковушки.

Как сообщили в УВД по г. Краснодару, автохамка проигнорировала включенные спецсигналы на машине скорой помощи и отказалась их пропускать.

Полиция проводит проверку. Женщине грозит штраф либо лишение водительских прав сроком на год.

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