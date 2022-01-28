Автохамку, преградившую дорогу скорой помощи в Краснодаре, могут лишить прав

В Краснодаре автохамка не пропустила скорую помощь
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Краснодаре в Прикубанском микрорайоне произошел очередной конфликт с участием скорой помощи и гражданского авто. Врачи неотложки спешили на вызов к пациенту, но перед въездом во двор по улице Героев-Разведчиков дорогу медикам преградила женщина за рулем легковушки.
Как сообщили в УВД по г. Краснодару, автохамка проигнорировала включенные спецсигналы на машине скорой помощи и отказалась их пропускать.
Полиция проводит проверку. Женщине грозит штраф либо лишение водительских прав сроком на год.