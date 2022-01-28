В Сочи предприятия-нарушители масочного режима будут закрыты

В Сочи ужесточают масочный режим. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи ужесточается антиковидный режим. Предприятия, где не соблюдают требования Роспотребнадзора, будут закрыты, заявили в администрации курорта. Как рассказали в оперативном штабе, в городе наблюдается рост заражений коронавирусной инфекцией.

- В последние 10 дней отмечается почти двукратный рост обращений в скорую помощь, в том числе и по поводу острых респираторных заболеваний, вирусных пневмоний. Сравнимыми темпами растет и число человек, проходящих лечение от коронавируса амбулаторно, - пояснили в пресс-службе Сочи.

Пока в городе больных на стационарное лечение принимают пять ковидных госпиталей. На 28 января из 750 коек заняты 553, но в случае необходимости врачи готовы развернуть еще 330 коек дополнительно.

План по вакцинации в Сочи выполнен на 80%, то есть прививку сделали более 275 тысяч человек взрослого населения. Работают 25 прививочных кабинетов, но скоро это количество увеличится. Сейчас готовят к открытию пункт вакцинации на территории поликлиники РЖД в Центральном округе. Также в городе появится информационный центр, где будут оказывать консультационную помощь жителям и гостям города, обнаружившим у себя признаки простудного заболевания.