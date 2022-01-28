В Краснодаре пожарные не могли подъехать к горящему дому из-за узких проездов

В краснодаре пожарным мешала тесная застройка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре пожарные приехали на тушение пожара, но не смогли достаточно близко подъехать к полыхающему дому. Мешала слишком тесная застройка в частном секторе краевого центра. Пока огнеборцы искали пути подхода, огонь охватил площадь 100 кв.м.

- Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 16:56. Ликвидировано возгорание было спустя два часа, в 18:42, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Одноэтажный частный дом выгорел практически полностью. Что стало причиной происшествия, сейчас выясняют эксперты.