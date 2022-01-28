Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 17:13

В Краснодаре пожарные не могли подъехать к горящему дому из-за узких проездов

В частном секторе загорелся одноэтажный жилой дом
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В краснодаре пожарным мешала тесная застройка

В краснодаре пожарным мешала тесная застройка

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре пожарные приехали на тушение пожара, но не смогли достаточно близко подъехать к полыхающему дому. Мешала слишком тесная застройка в частном секторе краевого центра. Пока огнеборцы искали пути подхода, огонь охватил площадь 100 кв.м.

- Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 16:56. Ликвидировано возгорание было спустя два часа, в 18:42, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Одноэтажный частный дом выгорел практически полностью. Что стало причиной происшествия, сейчас выясняют эксперты.