В кубанских школах отремонтируют пищеблоки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в 51 кубанской школе отремонтируют пищеблоки, причем ремонт 30 пищеблоков пройдет сверх утвержденного плана. На дополнительные работы из бюджета выделят 167 млн рублей. В итоге, к 2022 году всего 5 региональных школы обходятся без собственных кухонных помещений для приготовления пищи. Горячее питания для школьников привозят из других учебных заведений.

- В текущем году горячим питанием охвачены более 315 тысяч школьников начальных классов в 1134 школах. Все муниципальные образования смогли организовать готовность пищеблоков школ, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Также с 1 января 2022 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» профинансировано бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели выделено чуть менее 400 млн рублей.