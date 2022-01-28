Центром постковидной реабилитации детей может стать Анапа

Анапа может стать центром детской постковидной реабилитации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Анапа может стать основным курортом, где дети смогут восстановить подорванное коронавирусом здоровье. На территории курорта большое количество санаториев, которые уже специализируется на постковидной реабилитации взрослых и могут адаптировать наработанный опыт для несовершеннолетних пациентов.

С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, который с рабочим визитом посетил кубанский курорт.

– В Анапе множество санаториев и пансионатов, куда приезжают лечиться со всей России. В ситуации с коронавирусом особенно важно, чтобы детям было где восстановиться после болезни, поправить здоровье, находясь в окружении сверстников или с семьей, – рассказал Владислав Даванков.

В администрации Краснодарского края идею поддержали и подтвердили, что мест, подобных Анапе, где одинаково развиты бальнеологическое и курортные направления, в стране немного.