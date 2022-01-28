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Общество28 января 2022 18:12

Девять санаториев Сочи получили сертификаты международной программы «Зеленый ключ»

Сертифицированные отели являются отличаются бережным отношением к окружающей среде и следуют эко стандартам
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи раздали "Зеленые ключи" отелям. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи раздали "Зеленые ключи" отелям. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи 28 января девяти отелям были вручены сертификаты программы «Зеленый ключ». Это международный проект, направленный на внедрение новых эко стандартов в работу санаторно-курортных объектов. Как рассказали в администрации города, Сочи является лидером этого движения в стране.

– Сейчас востребован экологический туризм. На этом направлении делает акцент национальный проект «Экология». Нужно разрабатывать туристические маршруты, в том числе на особо охраняемых территориях. Этот сегмент туризма сейчас интересен гражданам и обладает мощнейшим потенциалом, – рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что экологическая безопасность курорта является приоритетным направлением развития города. В 2022 году, который стал Годом экологии в Сочи пройдут мероприятия, направленные на сохранение природы Черноморского побережья.

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