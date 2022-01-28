Фото: пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

В Новороссийске вторые сутки разыскивают 13-летнюю школьницу. Об этом сообщают в УМВД по городу-герою.

Как стало известно, 25 января девочка ушла на занятия в школу №34. После окончания уроков подросток вышла из учебного заведения и направилась в сторону Западного рынка. Однако здесь следы школьницы обрываются. Никто больше ребенка не видел, домой девочка так и не попала.

Испуганная родня тут же обратилась с заявлением о пропаже в полицию. Никакой дополнительной информации о местонахождении ребенка нет. Подросток не выходит на связь, ничего не дает о себе знать друзьям.

На вид школьнице 16-17 лет, ее рост 165-170 сантиметров. Она - худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие.

- В день пропажи девочка была одета в черную куртку на молнии, черную юбку, белую блузку, колготки черные, полусапожки черные, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Новороссийску. - С собой был рюкзак розового цвета.

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Правоохранители просят всех, у кого есть информация о местонахождении ребенка, сообщать в правоохранительные органы по телефонам: 02, 102 или 8 (918) 994-84-16.