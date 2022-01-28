Губернатор Вениамин Кондратьев обсудил расчистку кубанских рек с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым

Губернатор Вениамин Кондратьев встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края обсудил с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым важные задачи, которые предстоит выполнить в 2022 году. Все они касаются сохранения природных ресурсов и восстановления экологии региона. Зашла речь о восстановлении водных объектов Кубани: рек Кирпили, Албаши, Правый Бейсужек, Челбас и Гречаная. В 2022 году специалисты приступят к разработке проектной документации по расчистке рек, а также проведут оценку и инвентаризацию гидротехнических сооружений.

– Обильные осадки продолжают испытывать регион на прочность. Расчистка опасных участков рек позволит сократить ущерб последствий разгула стихии. Поэтому в 2022 году мы продолжим эти работы. Общая протяженность участков рек, которые планируем расчистить до конца года, составит 9,8 км, – сказал Вениамин Кондратьев.

В течение двух лет в регионе запланировано закрыть четыре мусорных полигона, которые расположены в Краснодаре, Анапе, Горячем Ключе и Славянском районе. Взамен на Кубани возведут три комплекса полного цикла по переработке отходов.