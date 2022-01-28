В Краснодаре подвели итоги конкурса «Учитель года Краснодара-2022»

"Учитель года Краснодара-2022". Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре подвели итоги конкурса «Учитель года Краснодара-2022». Обладателем Хрустального пеликана стала Виктория Арутюнян, преподающая в школе № 61 русский язык и литературу. Именно она будет представлять город на региональном туре конкурса, но, независимо от итогов следующего тура, имя Арутюнян будет вписано в «Золотую книгу образования города Краснодара».

— В этом конкурсе побеждают сильнейшие педагоги. Состязание «Учитель года» помогает каждому учителю раскрыться и продемонстрировать своё профессиональное мастерство, а членам жюри — выявить кадры высочайшего класса. Такие конкурсы играют серьезную роль в популяризации этой профессии, — рассказала председатель городской думы Вера Галушко.

Конкурентами Виктории Арутюнян были 50 педагогов. Только 20 из них смогли пройти отбор в основную часть конкурса, а затем после открытых уроков и мастер-классов, жюри определили финалиста.