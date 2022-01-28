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Общество28 января 2022 19:58

В Анапе появился Совет отцов

Общественная организация будет защищать интересы несовершеннолетних жителей города
Евгения ХАЛИКОВА
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В Анапе создан Совет отцов

В Анапе создан Совет отцов

Фото: Анастасия Осипова

В Анапе появилась новая общественная организация – Совет отцов. Как рассказали в мэрии курорта, общественники на безвозмездной основе будут защищать интересы и права несовершеннолетних жителей города. 28 января состоялось первое заседания Совета, на котором единогласно избрали заместителя атамана Анапского РКО Максима Чернякова руководителем организации.

- У активистов очень важная задача, им предстоит сделать процесс обучения юных анапчан комфортнее. Отцы будут контролировать качество школьного питания и решать конфликты внутри школьных коллективов, - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Окружные Советы отцов в ближайшее время будут созданы в каждом сельском округе.