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Общество28 января 2022 20:32

Изобретение ученых Кубани прошло испытание на электрометаллургическом заводе

Созданный учеными мембранный комплекс переработки кислотосодержащих отходов минимизировал вред производства, оказываемый на окружающую среду
Евгения ХАЛИКОВА
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Изобретение кубанских ученых будет использовать в производстве. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Изобретение кубанских ученых будет использовать в производстве. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Изобретение химиков Кубанского государственного университета прошло испытание на производстве электрометаллургического завода в Абинске. Созданный учеными мембранный комплекс переработки кислотосодержащих отходов позволил снизить расходы на приобретение извести, кислот и щелочи, а также минимизировал вред производства, оказываемый на окружающую среду. После пробных испытаний, которые длились полгода, мембранный комплекс панируют выпустить в широкое производство.

– После завершения этапов испытаний мы намерены тиражировать комплекс по всей России. Начнем с наших предприятий, – рассказал руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

В 2022 году специалисты перейдут ко второй стадии тестирования. Комплекс можно применять в тяжелом производстве и химпромышленности.

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