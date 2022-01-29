Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 января 2022 5:06

Что произошло в ночь на 29 января в Краснодарском крае

Последние новости региона на утро 29 января
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Рассказываем о последних новостях на Кубани на 29 января.

Нежные имена, но зверский характер: чего ждать Краснодарскому краю от циклонов «Мария» и «Надя». Синоптики из-за непогоды прогнозируют опасные подтопления.

Самая "пафосная" свадьба Краснодара. Ради шоу молодожены потратили на торжество миллион рублей.

Жителей Краснодара ужаснул шипящий снег. Девушка сняла на видео, как пролила питьевую воду в сугроб, после чего началась химическая реакция.

Специалисты объяснили, почему в Черном море появилось много форели, и дали прогноз по ее размножению.

305 миллионов евро. Стало известно, сколько заработали «короли недвижимости» Кубани. Они показали рекордный доход с начала пандемии коронавируса.

0