Что произошло в ночь на 29 января в Краснодарском крае

Рассказываем о последних новостях на Кубани на 29 января.

Нежные имена, но зверский характер: чего ждать Краснодарскому краю от циклонов «Мария» и «Надя». Синоптики из-за непогоды прогнозируют опасные подтопления.

Самая "пафосная" свадьба Краснодара. Ради шоу молодожены потратили на торжество миллион рублей.

Жителей Краснодара ужаснул шипящий снег. Девушка сняла на видео, как пролила питьевую воду в сугроб, после чего началась химическая реакция.

Специалисты объяснили, почему в Черном море появилось много форели, и дали прогноз по ее размножению.

305 миллионов евро. Стало известно, сколько заработали «короли недвижимости» Кубани. Они показали рекордный доход с начала пандемии коронавируса.