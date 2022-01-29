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Общество29 января 2022 5:48

Кубанские фермеры привезли в Краснодар на ярмарки выходного дня 90 тонн продукции

Они работают по девяти адресам
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Традиционно в субботний день в Краснодаре открылись ярмарки выходного дня. На них кубанские фермеры привезли 90 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- В столицу Кубани приехали лучшие сельхозпроизводители. Они привезли мясо, молоко, колбасы, хлебобулочные изделия, яйца, соленья, мёд и другие продукты, - отметили в мэрии.

Работают ярмарки по девяти адресам до 15 часов дня. Продукты можно купить на улице Будённого между Красной и Рашпилевской, на Уральской, № 170/7, на улицах Евдокии Бершанской, Восточно-Кругликовской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской и Одесской.

Два выходных дня, по субботам и воскресеньям, с 7 утра до 16 вечера работает ярмарка на Захарова возле дома № 23.

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