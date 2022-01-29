Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 января 2022 6:20

Десятки кишащих змей в подвале стали сюрпризом для покупателей дома на Кубани

Неприятную находку новоселы обнаружили не сразу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Скриншот с видео

Скриншот с видео

Семья переехала в новый дом в хуторе Малый Чекон под Анапой. После двух недель переезда новоселы стали разбирать вещи и наводить порядок. Когда спустились в подвал, обомлели. Под землей на полках для закруток разместились несколько десятков змей.

- Они разной длины и все шипели. Просто не по себе. Мы не стали их трогать, просто позвонили спасателям. Но эксперты нам выставили заоблачный ценник, поэтому мы спросили совет в сети, - рассказал родственник новоселов Александр.

В соцсетях на зов о помощи откликнулись специалисты, которые разводят змей. Они пообещали семье забрать пресмыкающихся себе.