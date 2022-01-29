Десятки кишащих змей в подвале стали сюрпризом для покупателей дома на Кубани

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Семья переехала в новый дом в хуторе Малый Чекон под Анапой. После двух недель переезда новоселы стали разбирать вещи и наводить порядок. Когда спустились в подвал, обомлели. Под землей на полках для закруток разместились несколько десятков змей.

- Они разной длины и все шипели. Просто не по себе. Мы не стали их трогать, просто позвонили спасателям. Но эксперты нам выставили заоблачный ценник, поэтому мы спросили совет в сети, - рассказал родственник новоселов Александр.

В соцсетях на зов о помощи откликнулись специалисты, которые разводят змей. Они пообещали семье забрать пресмыкающихся себе.