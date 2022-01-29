Над Красной Поляной в Сочи ожидают ухудшение погоды к вечеру 29 января

Фото: пресс-службы мэрии Сочи

Над Красной Поляной проходит атмосферный фронт. Синоптики обещают ухудшение погоды к вечеру.

- На курорте продолжают работать дорожные службы. Они убирают снег круглосуточно. При необходимости количество техники и рабочих будет увеличено, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В Красной Поляне продолжается активный туристический сезон. На горнолыжных курортах единовременно отдыхают 17 тысяч гостей, загрузка отелей превышает 80 процентов. Дорога в направлении посёлка сейчас свободная. Мест на парковках достаточно.