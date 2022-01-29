В Сочи проверят более 200 потенциальных оползневых участков дорог

Фото: официальный телеграм-канал главы города Сочи

В Сочи только на муниципальных автодорогах находится более двухсот потенциальных оползневых участков. На каждом объекте проведут проектно-изыскательские работы. В индивидуальном порядке на необходимых участках сделают ремонт, либо построят подпорные стены.

На федеральной трассе А-147 есть несколько точек, где уже ведутся работы.

- Действует реверс на 160-м километре на выезде из Дагомыса. Также последствия оползня устраняют на 168-м километре в районе Мамайского перевала и на 139-м километре в микрорайоне Головинка. На днях в районе Зубовой Щели на 125-м километре А-147 произошел достаточно серьезный оползень, где тоже ведутся работы, - написал в Telegram-канале мэр курорта Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что в районе Зубовой Щели сход земли повредил технический проезд. Его закрыли для безопасности и временно изменили схему дорожного движения. Здесь будет введён режим ЧС.