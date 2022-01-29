На Кубани предупредили о снегопаде с ветром до 1 февраля

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На Краснодарский край снова надвигается непогода. На территории региона действует сразу несколько экстренных предупреждения. Спасатели советуют быть осторожными.

- До 1 февраля на Кубани прогнозируется налипание мокрого снега с усилением ветра до 20-25 м/с. Также возможны гололед и туман, а в горах не исключается сход лавин, - сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности, следить за погодой.