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Общество29 января 2022 8:17

На Кубани предупредили о снегопаде с ветром до 1 февраля

В регионе действует несколько экстренных предупреждений
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 23.mchs.gov.ru

Фото: 23.mchs.gov.ru

На Краснодарский край снова надвигается непогода. На территории региона действует сразу несколько экстренных предупреждения. Спасатели советуют быть осторожными.

- До 1 февраля на Кубани прогнозируется налипание мокрого снега с усилением ветра до 20-25 м/с. Также возможны гололед и туман, а в горах не исключается сход лавин, - сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности, следить за погодой.

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