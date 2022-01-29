На Кубани за сутки выявили 1109 человек с COVID-19, в их числе 157 детей

Последние новости по коронавирусу

В Краснодарском крае по данным на 29 января за сутки коронавирусом заболели 1109 человек. Среди инфицированных 157 детей от пяти месяцев.

Самым зараженным стал Краснодар. Здесь выявили 467 случаев. В антирейтинг попал Новороссийск с 205 заболевшими. Также много пациентов попало в больницу в Сочи – 157.

- В Кореновском районе заразились 42 человека, в Динском – 36. По 23 заболевших в Геленджике и Туапсинском районе, 21 – в Калининском, 17 – в Выселковском, 12 – в Абинском, 11 – в Гулькевичском, - сообщили в оперштабе.

В остальных районах по 10 и меньше зараженных. Также стоит отметить, что в регионе в 10 раз снизилась смертность. Медики советуют делать прививки.