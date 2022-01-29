В Лабинском районе Кубани открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

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В станице Чернореченской Лабинского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Теперь медпомощь в комфортных условиях смогут получать около 500 жителей населенного пункта.

- Модульный пункт установили в центре станицы. Раньше медики арендовали помещение, подлежащее ремонту, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Теперь у станичников есть возможность посетить врачебный, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты. Также в пункте есть помещение для ожидания приема.

На Кубани с 2022 до 2025 год планируют построить еще 29 ФАПов.