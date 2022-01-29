Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 января 2022 10:09

Трамвай изменил маршрут из-за нарушителя масочного режима в Краснодаре

В городе усилили антиковидные меры
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
С дебоширом разбираются полицейские

С дебоширом разбираются полицейские

В Краснодаре в трамвае № 22 пассажир отказался надевать маску. В связи с долгими прениями водитель и кондуктор решили изменить маршрут. После случившегося все поехали в депо. Об этом рассказали очевидцы.

- Мужчина категорически отказывался соблюдать масочный режим. Покидать вагон он также не хотел. Из-за этого трамвай простоял 15 минут, а затем изменил маршрут и направился в депо. Кондуктор вызвал полицию, - сообщил автор ролика.

В настоящее время информация проверяется. В Краснодаре усилили антиковидные меры в связи с ростом количества заболевших. По данным на 29 января в регионе за сутки заразились 1109 человек.