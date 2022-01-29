Трамвай изменил маршрут из-за нарушителя масочного режима в Краснодаре

С дебоширом разбираются полицейские

В Краснодаре в трамвае № 22 пассажир отказался надевать маску. В связи с долгими прениями водитель и кондуктор решили изменить маршрут. После случившегося все поехали в депо. Об этом рассказали очевидцы.

- Мужчина категорически отказывался соблюдать масочный режим. Покидать вагон он также не хотел. Из-за этого трамвай простоял 15 минут, а затем изменил маршрут и направился в депо. Кондуктор вызвал полицию, - сообщил автор ролика.

В настоящее время информация проверяется. В Краснодаре усилили антиковидные меры в связи с ростом количества заболевших. По данным на 29 января в регионе за сутки заразились 1109 человек.