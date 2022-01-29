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Общество29 января 2022 12:21

На Кубани наградили лучших сотрудников полиции

Региональное мероприятие прошло в Краснодаре
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В Краснодарском крае наградили лучших сотрудников ГУ МВД России по региону. Полицейских от имени губернатора наградили медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани», а также почетными грамотами администрации и благодарностями главы края.

– Удалось не допустить роста преступности. В 2021 году органами внутренних дел раскрыто свыше 31,5 тысячи преступлений. Установлены лица почти по 2 тысячам уголовных дел прошлых лет. Задержано свыше 2,3 тысячи лиц, которые скрывались. За нарушения правил дорожного движения наложено штрафов на сумму более 3,8 млрд рублей, – отметили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на генерал-лейтенанта полиции Владимира Андреева.

Стоит отметить, что в МВД региона в прошлом году обратились 3 млн человек. И 98% заявителей были удовлетворены доступностью госуслуг.

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