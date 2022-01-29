«Геленджик Арена» обойдется в 3 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Геленджике откроют культурно-развлекательный центр стоимостью 3 млрд рублей. В нем будут проводить различные мероприятия и форумы. Здание уже практически готово, его планируют достроить в четвертом квартале 2022 года.

- «Геленджик Арена» будет вмещать в себе два зала на 1600 и 300 мест, конференц-зону и ресторан, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже завершены монолитные работы по устройству каркаса и кровли. Сейчас обустраиваются наружные и внутренние инженерные коммуникации, производят отделочные работы и обустройство фасада.