Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье29 января 2022 14:41

Студентов КубГУ переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19 со 2 февраля

Из-за роста числа заболевших студенты будут заниматься удаленно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Количество заболевших увеличивается

Количество заболевших увеличивается

Студентов КубГУ на 10 дней переводят на дистанционное обучение. Это связанно с ростом количества заболевших короновирусом.

- Студентов переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19 со 2 по 12 февраля, - говорится в приказе ректора университета.

Кроме того, деканы факультетов должны организовать студентам-очникам пересдачу и устранить задолженности зимней сессии.

По данным оперштаба, два дня назад было также закрыто на карантин 40 групп в 10 колледжах и техникумах Кубани.