Студентов КубГУ переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19 со 2 февраля

Количество заболевших увеличивается

Студентов КубГУ на 10 дней переводят на дистанционное обучение. Это связанно с ростом количества заболевших короновирусом.

- Студентов переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19 со 2 по 12 февраля, - говорится в приказе ректора университета.

Кроме того, деканы факультетов должны организовать студентам-очникам пересдачу и устранить задолженности зимней сессии.

По данным оперштаба, два дня назад было также закрыто на карантин 40 групп в 10 колледжах и техникумах Кубани.