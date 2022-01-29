Полицейские проводят проверку по факту побега задержанного из отдела полиции Краснодара

Преступника снова объявили в розыск

29 января в сети появилась ориентировка на беглого преступника. Задержанный мужчина, который находился в федеральном розыске за кражу, ускользнул из рук полицейских после поимки.

Полицейские проводят служебную проверку по факту побега.

- Все случилось 29 января, когда оперативный дежурный сопровождал 46-летнего задержанного в туалет. Ранее судимый, находившийся в федеральном розыске житель Волгоградской области, самовольно покинул помещение отдела полиции, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на поимку преступника ориентирован весь личный состав УМВД России по Краснодару.