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Общество30 января 2022 5:09

Погода в Краснодаре 30 января 2022

Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 30 января 2022
Оксана КАДОЧНИКОВА
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В Краснодаре 30 января ожидаются доджи с мокрым снегом.

В Краснодаре 30 января ожидаются доджи с мокрым снегом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 30 января потеплеет. Днем воздух прогреется до +3...+5 градусов. При этом на улице будет облачно с прояснениями. Вечером в городе ожидается дождь со снегом.

- Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, - сообщили «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер подует юго-западный. Его прорывы в последнее воскресенье января будут достигать 10 м/с.

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