В Сочи за ночь выпало 20 см снега

В предгорный районах Сочи выпало 20 см снега. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи сильный снег накрыл предгорные и горные районы. В Илларионовке, Воронцовке и Калиновом Озере за ночь выпало до 20 см осадков. Также были заметены Кировский, Лыготхский и Солохаульский сельские округа в Лазаревском районе. На очистку улиц выехало 43 единицы техники.

- Особое внимание уделяется доступу к социальным объектам, расчистке и обработке противогололедной смесью тротуаров и автобусных остановок, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Утром на линию вышли более 800 автобусов. Часть маршрутов общественного транспорта пока не может доехать до конечных остановок.

По прогнозам синоптиков в Сочи сегодня опять пройдет снег. На побережье - мокрый, с дождем, в горах ожидают сильные снегопады. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, их деятельность координирует межведомственный штаб.