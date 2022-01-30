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Общество30 января 2022 6:42

Два бара оштрафованы в Краснодаре за нарушение антиковидных мер

Они работали после 23 часов
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Два бара оштрафованы. Фото: dps_kk

Два бара оштрафованы. Фото: dps_kk

Профилактический рейд выявил нарушения в двух барах Краснодара. Оба работали после 23 часов, что запрещено во время режима повышенной готовности из-за коронавируса. К тому же в заведениях можно было курить кальян.

- Нарушения выявлены в караоке-баре «Красная королева» на ул. Северной и в «Лаунж холле» на ул. Кутузова, - рассказали в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

На владельцев баров составлены протоколы об административном правонарушении. Нарушителям грозят штрафы.