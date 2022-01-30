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Общество30 января 2022 7:19

С 8 дворов откачали воду в Анапе

На курорте выпало 13 мм осадков
Оксана КАДОЧНИКОВА
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В Анапе подтопило дворы местных жителей. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе подтопило дворы местных жителей. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Дождь и активное таяние снега привело к подтоплению 7 дворов в Анапе и 5 в станице Анапской. Большая вода добралась также до дорог, которые находятся в низменности. В дома жителей вода не зашла.

- Остаются подтопленными 4 придомовые территории. В домах воды нет, эвакуация жителей не потребовалась. С подтопленных мест откачивают воду, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Также 29 января под Анапой был зафиксирован смерч. Он вышел на побережье у поселка Большой Утриш. Повреждены кровля на летнем кафе и бане. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Сейчас на курорте дождь прекратился.

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