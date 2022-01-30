В Краснодарском крае COVID-19 обнаружен у 1500 человек

В Краснодарском крае коронавирусом заболели 1 109 человек. Фото: пресс-служба администрации региона

За последние сутки в Краснодарском крае инфекция подтвердилась у 780 женщин и 720 мужчин. Коронавирус выявлен у 149 детей. Самому старшему пациенту 89 лет.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Краснодаре. В региональном центре положительный тест на ковид получили 541 человек. В Сочи выявлен 131 новый случай инфекции, в Новороссийске - 99, в Тимашевском районе - 83.

В Армавире положительный тест на коронавирус получили 67 жителей, в Брюховецком районе – 55, в Анапе – 46, в Ейском районе – 32.

В Ленинградском и Славянском районах по 27 новых пациентов, в Выселковском – 26, в Туапсинском – 23. В Кавказском, Северском и Успенском районах – по 21 инфицированному, в Приморско-Ахтарском – 20, в Усть-Лабинском – 19, в Отрадненском – 17.

По 15 человек заболели в Апшеронском и Тихорецком районах, по 14 – в Абинском районе и Горячем Ключе, 13 – в Староминском районе.

По 11 заболевших выявили на территории Геленджика, а также Кореновского и Красноармейского районов.

По 10 – в Курганинском, Кущевском, Мостовском и Павловском районах. По 9 ковидных пациентов прибавилось в Белореченском, Гулькевичском, Динском и Каневском районах.

По 8 жителей с коронавирусом в Лабинском и Темрюкском районах, по 6 – в Белоглинском и Тбилисском районах, по 4 – в Калининском и Крыловском районах. Три случая отмечено в Щербиновском районе, по два – в Крымском и Новокубанском, один – в Новопокровском.

- На 30 января выздоровели 106 705 жителей, в том числе за последние сутки выписаны 54. Скончались за весь период 10 046 заболевших, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В тяжелом состоянии находятся 111 пациентов: на ИВЛ - 103 человека, на ЭКМО - 8.