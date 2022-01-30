Итоговые собеседования по русскому языку пройдут в Краснодарском крае 9 февраля

Школьников ждут испытания по русскому языку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Итоговое собеседование пройдут 63 тысячи девятиклассников. Его прохождение – главное условие к допуску к ГИА. Оцениваться знания по русскому языку будут по системе «зачет» или «незачет».

Школьникам необходимо выразительно прочитать вслух текст, пересказать, высказаться по одной из выбранных тем и ответить на вопросы экзаменатора. Общее время ответа, включая время на подготовку, составит около 15 минут.

- В зависимости от эпидемиологической ситуации итоговое собеседование может пройти в дистанционной форме, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Результаты испытаний будут доступны не позднее 15 февраля. Вопросы по проведению и организации ГИА-9 и итогового собеседования по русскому языку можно задать по телефону горячей линии +7 (928) 42-42-658.