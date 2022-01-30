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Общество30 января 2022 12:13

Более 300 обращений поступило во время непогоды в Краснодаре

Городская Служба спасения убрала 211 упавших деревьев
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Спасатели патрулировали улицы и водоемы Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Спасатели патрулировали улицы и водоемы Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Во время непогоды спасатели получили более 300 заявок от горожан. Сейчас в работе остается 91 обращение. За прошедшую неделю было убрано 211 павших деревьев и большое количество веток, которые загораживали путь пешеходам и водителям. Также спасатели вытаскивали автомобили из сугробов и помогали заводить машины.

- Такая помощь была оказана водителям на ул. Красной, ул. им. Бабушкина, на пересечении улиц Старокубанской и Уральской, на ул. им. Академика Лукьяненко, Новороссийской, а также в станице Старокорсунской, поселке Знаменском, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Также сотрудники городской Службы спасения дежурили на федеральных трассах и патрулировали городские водоемы, чтобы не допустить гибели людей.

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