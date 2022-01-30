Жители Краснодара могут стать участниками фестиваля авторской песни имени Кобзона

На конкурс принимаются песни и стихи. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарцы могут принять участие во Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия» имени Кобзона. Для этого необходимо отправить видео или аудиозапись песни, тексты или стихотворения, которые подойдут под одну из номинаций. Также жюри будет оценивать лучшее исполнение песни из репертуара знаменитого певца. Основной темой фестиваля в этом году стала любовь к России.

Заявки принимаются на электронную почту grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте». Авторы лучших музыкальных или поэтических работ получат дипломы и денежные призы. Также дополнительно будет определен «Народный победитель». Его выберут с помощью голосования.