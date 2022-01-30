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Происшествия30 января 2022 15:53

В Темрюкском районе Кубани борются с подтоплениями

На улицах вода доходит до пояса
Оксана КАДОЧНИКОВА
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В Темрюкском районе спасают дворы местных жителей. Фото: ph_18_axtaniz

В Темрюкском районе спасают дворы местных жителей. Фото: ph_18_axtaniz

Обильное таяние снега добралось до Темрюкского района. Вода поднялась в нескольких населенных пунктах. Местные жители сообщают, что затоплены дворы и несколько домов в поселке Семеноводческом. Улицы превратились в непроходимые реки в Пересыпи и Темрюке.

В поселке За Родину 30 января откачкой воды занимались сотрудники пожарной части № 18. С помощью мотопомп они спасали дворы местных жителей от паводка. В некоторых местах уровень воды достигал 50-70 сантиметров.

По данным пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю, сейчас специалисты работают по 4 адресам, откачка идет в затопленных дворах.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала, что синоптики прогнозируют подъем рек, ливни и сильные ветры в Краснодарском крае.

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