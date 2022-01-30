В Геленджике оставят до лета часть новогодних инсталляций

В Геленджике оставят новогоднюю подсветку. Фото: пресс-служба курорта.

В Геленджике не будут убирать новогодние инсталляции. В Первомайском сквере и на Лермонтовском бульваре фонтаны будут подсвечиваться до начала летнего курортного сезона. На весь год оставят подсвеченные ракушки на набережной, освещение балюстрады, Платановой аллеи и Первомайского сквера. Такое решение было принято после того, как в администрацию стали поступать положительные отзывы о новом украшении курорта к Новому году.

- В следующем году еще больше улиц будет празднично оформлено. Новые дизайнерские решения коснутся, в частности, улицы Ленина, - рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.

Сейчас в городе начался демонтаж новогодней ели на Центральной площади.